Finanzaufsicht Bafin prüft Ein Maulwurf bei Thyssenkrupp

Neuer Ärger für Thyssenkrupp. Nachdem der schlingernde Ruhrkonzern an diesem Donnerstag seine desaströsen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr (per 30. September) vorgelegt hat, schaut sich nun die Finanzaufsicht Bafin die Kommunikation an. Hintergrund: Bereits am gestrigen Tag, einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung der Zahlen durch den MDax-Konzern, hatte das „Handelsblatt“ wesentlich Daten zur zentralen Stahlsparte vermeldet. So etwa die die Ergebnisse zum Mittelzufluss im abgelaufenen Geschäftsjahr.