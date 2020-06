Finanzierungsrunde: Biontech sammelt 250 Millionen Dollar bei Investoren ein

Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech hat sich bei Investoren rund 250 Millionen Dollar frisches Kapital gesichert. Zu den Geldgebern gehört unter anderem Singapurs Staatfonds Temasek, wie Biontech am Montag mitteilte. Die Privatplatzierung umfasst eine Investition von etwa 139 Millionen Dollar in Stammaktien und eine von 112 Millionen in 4-jährige Pflichtwandelanleihen.