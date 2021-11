Finanzinvestor Cevian trennt sich von Teilen seines Thyssen-Krupp-Pakets – Aktie sackt ab

Der schwedische Finanzinvestor Cevian hat sich von fast der Hälfte seiner Beteiligung am Industrie- und Stahlunternehmen Thyssen-Krupp getrennt. Der Anteil sei von etwa 15 auf 7,9 Prozent gesenkt worden, erklärte Cevian am Dienstag. Der Investor will einer von Thyssen-Krupps wichtigsten Investoren bleiben und das Management in seinem Kurs weiter unterstützen. „Die jetzt von Thyssen-Krupp vorgelegten neuesten Zahlen und die Steigerung des Aktienkurses spiegeln wieder, dass der Turnaround Erfolge zeigt.“