Firmenpleite: Autobauer stützen insolventen Zulieferer Allgaier

Der insolvente schwäbische Autozulieferer Allgaier kann dank der Unterstützung seiner Kunden aus der Autoindustrie auch ohne einen neuen Investor weiterarbeiten. Insolvenzverwalter Michael Pluta kündigte am Montag in einer Betriebsversammlung an, er werde mit den Autoherstellern „zeitnah eine Vereinbarung über die nächsten zwei Jahre abschließen“, die den Hauptstandort in Uhingen bei Stuttgart sichere.