Firmenübernahmen Chinas Investoren lassen die Finger von deutschen Autozulieferern

Allerdings seien deutsche Ängste vor einer „chinesischen Invasion“ („Die Welt“) unbegründet, sagt der Berater. So hätten in den vergangenen vier Jahren nur hinter knapp 14 Prozent aller Übernahmen in der Autobranche der DACH-Region chinesische Firmen gesteckt, sagt Dannenberg. Die USA, Großbritannien, Schweiz und Frankreich lagen auf einem ähnlichen Niveau. Auch hätten deutsche Firmen in den vergangenen Jahren mehr Geld für Übernahmen in China ausgegeben als chinesische Firmen in Deutschland. Und: „Während China vielleicht tausend Autos im Jahr in Deutschland verkauft, setzen deutsche Autobauer fast jedes vierte Auto in China ab.“



Ebenso falsch sei die Vorstellung, chinesische Käufer stürzten sich einseitig auf die modernste Technik im Automobilbau – also Komponenten für elektrische, selbstfahrende oder geteilte Autos: „Nur knapp ein Viertel der Übernahmen“, sagt Dannenberg, „waren in den vergangen vier Jahren diesem Bereich zuzuordnen.“