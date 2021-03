Fleischersatz Jede zehnte Mahlzeit ist bald vegan

Die Beteiligungsfirma BHC aus der Schweiz hat sich auf alternative Proteine spezialisiert. Mit Co-Investoren sucht das Unternehmen gezielt nach entsprechenden Herstellern. Gegründet wurde die Blue-Horizon-Gruppe ebenso wie die Blue-Horizon-Stiftung von Roger Lienhard. Der Schweizer IT-Seriengründer, der sein Geld im Onlinemarketing machte, gilt als veganer Visionär: Er will mit Blue Horizon tierisches Protein aus der Lebensmittelkette verbannen. Seit 2016 hat er mit Blue Horizon rund 650 Millionen Dollar an Kapital eingesammelt und ist in fast 50 Start-ups weltweit investiert. BHC ist sowohl an den kalifornischen Bulettenfabrikanten Beyond Meat und Impossible Food beteiligt, die schon auf Millionenumsätze kommen, als auch an einer Reihe von spezialisierten Start-ups, die zum Beispiel vegane Saucen für Fastfood-Gerichte, Butterersatz aus dem Kochwasser von Hülsenfrüchten sowie fleischloses Haustierfutter entwickeln.