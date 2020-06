Fleischfabrik Mehr als 1000 Corona-Fälle bei Tönnies

„Die Arbeitsschutzbehörden und der Zoll werden scharf kontrollieren. Sie werden häufiger prüfen, unter welchen Bedingungen gearbeitet wird, in was für Unterkünften die Beschäftigten wohnen, ob Transporte zur Arbeit so organisiert werden, dass sich nicht zwangsläufig alle anstecken“, sagte Heil mit Blick auf die Corona-Ausbrüche. „Leider rächt sich jetzt, dass viele Bundesländer den Arbeitsschutz kleingespart haben. Damit sie wieder mehr Personal einstellen, werden wir vorschreiben, wie oft Betriebe geprüft werden müssen.“ Im Übrigen müssten verantwortungsbewusste Unternehmen auch eigenständig auf die Idee kommen, für anständige Arbeits-, Wohn und Transportbedingungen zu sorgen.



Heil plant außerdem, ab Januar Werkverträge und Leiharbeit in der Branche zu verbieten, sowie eine digitale Erfassung der Arbeitszeit vorzuschreiben.



Mehr zum Thema

Robert und Clemens Tönnies teilen sich die Anteile an Deutschlands größtem Fleischkonzern. Der Corona-Massenausbruch am Konzernstandort in Rheda-Wiedenbrück spitzt den jahrelangen Streit zwischen Neffe und Onkel nun zu. Wie die Verwandten die familiäre Konkurrenz im Unternehmen nun loswerden wollen, lesen Sie hier.