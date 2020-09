Fleischindustrie Tönnies-Video: Gericht verhandelt über Entlassung von Mitarbeiterin

Vor dem Arbeitsgericht in Bielefeld hat am Donnerstagmittag ein Verfahren um ein umstrittenes Video aus dem Schlachtbetrieb bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück begonnen. Die Mitarbeiterin soll das Filmmaterial, dass mutmaßliche Verstöße gegen Corona-Präventionsregeln zeigen soll, im Frühjahr im Internet veröffentlicht haben.