Fleischkonsum Deutsche haben Angst vor Tönnies-Fleisch

Das Vorgehen, im Falle eines größeren COVID-19-Ausbruches in einem Unternehmen, einen Lockdown über den gesamten betroffenen Landkreis zu verhängen, trifft bei drei Vierteln der Deutschen (74 Prozent) auf Zustimmung. Dabei sind es im Altersvergleich besonders die Über-55-Jährigen (82 Prozent), die den Lockdown von Landkreisen, in denen es in Unternehmen größere Ausbrüche von COVID-19 gegeben hat, befürworten. In der Gruppe der 18-bis-24-Jährigen befürworten 69 Prozent, und unter 25-bis-34-Jährigen 64 Prozent in solch einem Fall einen Landkreis-Lockdown.