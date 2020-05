Flensburger Schiffbau-Gesellschaft Fünf Millionen Euro von Lars Windhorst

Zuletzt hatte Windhorst vor allem mit seinem Engagement beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin für Schlagzeilen gesorgt. Über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor hatte er dort im Juni 2019 zunächst 37,5 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA erworben und dafür 125 Millionen Euro gezahlt. Für weitere 99 Millionen Euro erhöhte er diesen Anteil am 8. November auf den im deutschen Profifußball maximalen Anteil von 49,9 Prozent.



Viel Freude dürfte Windhorst seither mit dem Investment kaum gehabt habt. Erst sprang Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann nach nur elf Wochen als Hertha-Chefcoach wieder ab. Dann folgte der Ausbruch der Coronapandemie – und der Spielbetrieb wurde ausgesetzt. Windhorst hatte zuletzt angekündigt, trotz der Krise zu seinem finanziellen Engagement bei Hertha zu stehen. „Die Coronapandemie ändert nichts an den Hertha gegebenen Zusagen und an den Plänen von Tennor“, hatte Windhorsts Sprecher Mitte April der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt.



