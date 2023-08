Flexibel nutzbare Fabriken Munich Re löst Joint Venture mit Porsche auf

Vor dem Hintergrund kartellrechtlicher Bedenken und dem Schutz des geistigen Eigentums ist das Modell heikel. Firmenfremde bekommen womöglich Einblicke in die eigene Produktionsweise, die sonst nicht möglich sind.



Das Potenzial von PaaS ist laut Arnd Huchzermeier, Professor für Produktionsmanagement an der Otto Beisheim School of Management, nach wie vor groß. In der BCG-Umfrage gaben 85 Prozent der Teilnehmer an, sie könnten sich vorstellen, eine neu zu bauende Fabrik mit anderen Unternehmen zu teilen. 62 Prozent würden bestehende Anlagen teilen. „Gerade unter Maschinenbauern, die Produktionsanlagen für die Autobranche bereitstellen können, wird das Thema sehr heiß diskutiert“, sagt Huchzermeier. „Ich halte zweistellige Renditen mit den Anlagen für durchaus realistisch.“