Flowtex-Skandal „Betrugsfälle wie Flowtex wird es auch in Zukunft geben“

Damit bleiben Banken, Leasingfirmen und Kleingläubiger trotz allem auf einem Milliardenschaden sitzen. Wie konnte es zu einem Betrugsfall solchen Ausmaßes kommen?

Im Grunde wurde ein ernsthaftes Geschäftsmodell für ein Schneeballsystem missbraucht. Das Unternehmen war dabei Mittel zum Zweck. Die beiden Gründer hatten in den USA ein Patent für ein Bohrsystem erworben, mit dem sich Kabel und Rohrleitungen unter Straßen verlegen lassen, ohne diese aufreißen zu müssen. Die dafür von Flowtex entwickelten Horizontalbohrmaschinen sind teilweise heute noch in Betrieb.



Worin lag dann der Betrug?

Es wurde so getan, als gebe es einen Massenmarkt für diese Bohrsysteme. Schmider und Kleiser gelang es so, im großen Stil Spezialbohrgeräte zu verkaufen, von denen die meisten allerdings nur auf dem Papier existierten. Käufer waren Leasing-Firmen. Als Leasingnehmer trat ein anderes Unternehmen der Flowtex-Gruppe auf. Die fälligen Leasingraten finanzierte Flowtex mit den Einnahmen aus dem Verkauf von immer mehr nicht vorhandenen Maschinen.