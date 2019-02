Flowtex-Skandal „Betrugsfälle wie Flowtex wird es auch in Zukunft geben“

Sondern?

Der spätere Strafprozess hat gezeigt, dass die Unternehmenschefs Schmider und Kleiser nach und nach ein immer größeres Rad gedreht haben. Sie sind am Anfang völlig normal gestartet und dann ist ihr Unternehmen nicht so schnell in die Gänge gekommen, wie sie sich das offenbar vorgestellt hatten. Das Geld wurde knapp und um diese Liquiditätsprobleme zu lösen, haben sie begonnen, Leasingverträge bereits einzubuchen, bevor die finalen Unterschriften der Geschäftspartner vorlagen. Einige Deals kamen nicht zustande, blieben aber eingebucht. So hat sich das nach und nach hochgeschaukelt. Dann wurde es irgendwann zu einer Art Geschäftsmodell, das sich im Grunde auch nicht mehr stoppen ließ.