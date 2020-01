Fluggesellschaft: Airbus einigt sich mit Behörden wegen Korruptionsvorwürfen

Rolls-Royce hatte in einem vergleichbaren Verfahren vor einigen Jahren eine Buße in Höhe von 590 Millionen Euro zahlen müssen. Britische Zeitungen schrieben Ende vergangenen Jahres, die Strafzahlung im Falle Airbus würde Indiskretionen zufolge wesentlich höher ausfallen. Auch das könnte das Unternehmen allerdings finanziell verkraften, da es aufgrund von Auslieferungen in Rekordhöhe gut dasteht.