Flugsicherheit Boeing braucht einen Max-Ersatz (aber nicht wegen des aktuellen Unfalls)

Doch das allein sei inzwischen kein Erklärung mehr für den Unfall, meinen Experten und Kunden. Zum einen hat sich Boeing aus Sicht der Fluglinien gründlich geändert. „Unsere Techniker haben sich nach den Unfällen die Fertigung und die Qualitätssicherung genau angesehen - und hatten den Eindruck, dass Boeing hier strenger denn je ist“, so ein führender Manager einer europäischen Fluglinie. Dass zuletzt so viele Probleme ans Licht gekommen seien, hält er für keinen Widerspruch, sondern sogar für einen Beweis für den Wandel. „Die internen und externen Prüfer schauen strenger hin - und tragen jeden Verdacht auf eine Abweichung sofort groß an die Öffentlichkeit, auch solche, die bei anderen Herstellern nicht gemeldet würden“, so der Manager. „Doch es geht fast unter, wenn sich eine Sache am Ende als unbedeutender Einzelfall erweist.“