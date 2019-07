Flugzeugbauer: Airbus liefert mehr Flugzeuge aus

ParisDer europäische Flugzeugbauer hat Insidern zufolge im ersten Halbjahr 389 Flugzeuge ausgeliefert, ein Plus von rund 28 Prozent. Um das Auslieferungsziel von 880 bis 890 Flugzeugen in diesem Jahr zu erreichen, müsste Airbus in der zweiten Jahreshälfte rund 500 Maschinen an seine Kunden übergeben, erfuhr Reuters aus Industriekreisen.