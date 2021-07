Flugzeugbauer Airbus macht Boeing bei Frachtflugzeugen Konkurrenz

Der überraschend schnell wieder erstarkte Flugzeugbauer Airbus greift den Erzrivalen Boeing nun auch im Fracht-Geschäft an. Airbus werde bis 2025 ein Frachtflugzeug auf Basis des Langstrecken-Passagiermodells A350 auf den Markt bringen, kündigte Vorstandschef Guillaume Faury am Donnerstag in Toulouse an. „Wir reagieren damit auf den Kundenwunsch nach mehr Konkurrenz und Effizienz in diesem Marktsegment.“ Der Markt, der massiv von der Pandemie profitiert hatte, ist bisher eine Domäne des US-Konzerns Boeing. Im Passagierflugzeug-Geschäft hat Airbus den Amerikanern längst den Rang abgelaufen. Für das laufende Jahr stellt Faury einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von vier Milliarden Euro in Aussicht, doppelt so viel wie bisher erwartet.