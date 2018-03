Flugzeugbauer: Airbus nennt Berichte über Stellenabbau „überzogen”

Das französische Wirtschaftsmagazin „Challenges” hatte am Wochenende berichtet, dass Airbus 3600 Stellen kürzen oder verlegen wolle. Davon seien in Deutschland vor allem Bremen und Augsburg, das spanische Sevilla und Filton in Großbritannien betroffen. Frankreich bleibe dagegen weitgehend verschont. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) bezeichnete die Zahl als „Worst-Case-Szenario”, nicht als Ziel von Airbus.