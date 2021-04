Flugzeugbauer: Airbus schreibt wieder schwarze Zahlen

Die meisten Fluggesellschaften kämpfen in der Corona-Pandemie um ihr Überleben und versuchen bestellte Flugzeuge später abzunehmen. Bis zum Jahresende will Faury mindestens 566 Maschinen an die Kunden übergeben - das wären so viele wie 2020. Das bereinigte Ebit soll in diesem Jahr zwei Milliarden Euro erreichen, etwas mehr als im Vorjahr (1,71 Milliarden).