Flugzeugbauer Airbus stellt erstmals Bauteil im 3D-Druck in Serie her

BerlinAirbus stellt erstmals ein Bauteil mittels 3D-Druck in Serie her. Bald würden die Verriegelungswellen für Türen des Passagierflugzeugs A350 aus dem Metall-3D-Drucker kommen, kündigte die Helikopter-Tochter des deutsch-französischen Flugzeugbauers am Freitag im bayerischen Donauwörth an. Dabei werde die Welle Schicht für Schicht aus Titan-Pulver in einem Drucker des Spezialisten EOS gefertigt. Das gedruckte Bauteil sei um 45 Prozent leichter und um ein Viertel günstiger in der Herstellung. Der A350-Flieger wiege dadurch letztlich etwas mehr als vier Kilo weniger. In der Luftfahrtbranche spielt das Gewicht eine große Rolle, da es entscheidend für den Kerosinverbrauch ist.