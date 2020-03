Flugzeugbauer: Airbus stockt Reserven um zehn Milliarden Euro auf – Dividende gestrichen

Der Flugzeugbauer hatte die wegen der Coronavirus-Pandemie für einige Tage unterbrochene Produktion in Frankreich und in Spanien am Montag teilweise wieder aufgenommen. „Durch das Aufrechterhalten der Produktion, das Management des soliden Auftragsbestands, die Unterstützung von Kunden und die Absicherung seiner finanziellen Flexibilität für das operative Geschäft will Airbus sogar im Falle einer anhaltenden Krise die Kontinuität seines Geschäfts sicherstellen“, hieß es in der Mitteilung.