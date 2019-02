 Flugzeugbauer: Airbus sucht nach Germania-Pleite neuen Werksflug-Betreiber

MünchenDer europäische Flugzeugbauer Airbus muss sich einen neuen Betreiber für den Pendelverkehr zwischen seinem Werk in Hamburg und der Konzernzentrale im französischen Toulouse suchen. Die Fluggesellschaft Germania, die bisher exklusiv für Airbus zweimal am Tag Mitarbeiter von Hamburg-Finkenwerder nach Toulouse und zurück transportierte, sei nach dem Insolvenzantrag am Dienstag nicht geflogen, sagte ein Sprecher in Hamburg.