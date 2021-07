Flugzeugbauer: Airbus verdoppelt Gewinn und schraubt Prognose in die Höhe

Der europäische Flugzeugbauer Airbus erholt sich schnell von der Corona-Krise in der Luftfahrt. Der französisch-deutsche Konzern erwartet für das laufende Jahr mit vier Milliarden Euro operativ doppelt so viel Gewinn wie bisher. Nach sechs Monaten stehen vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (Ebit bereinigt) bereits 2,7 Milliarden Euro zu Buche, wie Airbus am Donnerstag in Toulouse mitteilte.