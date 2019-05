Flugzeugbauer: Boeing-Chef räumt nach Flugzeugabstürzen Fehler ein

New YorkNach zwei Flugzeugabstürzen mit insgesamt 346 Toten hat Boeing-Chef Dennis Muilenburg Fehler zugegeben. Bei den Unglücksfliegern der Baureihe 737 Max habe sein Unternehmen ein Warnsystem in den Cockpits nicht korrekt implementiert, bestätigte Muilenburg am Mittwochabend (Ortszeit) im US-Sender CBS. „Unsere Kommunikation diesbezüglich war nicht, wie sie hätte sein sollen“.