Flugzeugbauer Boeing muss Rekordverlust verschmerzen – 737 Max soll in Europa wieder starten

Immerhin gibt es in Europa auch gute Nachrichten für den US-amerikanischen Flugzeugbauer: Der Krisenjet 737 Max darf nach fast zwei Jahren Flugverbot auch in Europa wieder abheben. Die europäische Luftfahrtbehörde EASA gab am Mittwoch grünes Licht, wie sie am Mittag in Köln mitteilte. „Wir haben entschieden, dass die 737 Max sicher in den Dienst zurückkehren kann“, erklärte EASA-Chef Patrick Ky.