Flugzeugbauer Boeing rutscht immer tiefer in die Absatzkrise

Schwer getroffen von der Coronakrise drosselt der US-Flugzeugbauer Boeing die Produktion seiner Erfolgsreihen 787 und 777 weiter. Zudem werde das Hochfahren der 737-MAX-Herstellung verschoben, kündigte das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen für das zweite Quartal an. Die fielen schlechter aus als erwartet: Der Umsatz stürzte um 25 Prozent auf 11,81 Milliarden Dollar ab. Analysten hatten dagegen mit Erlösen von 13,16 Milliarden Dollar gerechnet. Die Corona-Krise hatte die Luftfahrt weltweit fast zum Erliegen gebracht und damit viele Fluggesellschaften an den Rande des Bankrotts getrieben, so dass Passagierjets derzeit nur schwer abzusetzen sind.