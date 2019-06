Flugzeugbauer Boeing zeigt sich offen für Umbenennung der 737 Max

17. Juni 2019 , aktualisiert 17. Juni 2019, 18:30 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Nach zwei Abstürzen ist die Boeing 737 Max in Verruf geraten. Der Flugzeugbauer will das ändern und zieht auch eine Namensänderung in Betracht.