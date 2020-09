Flugzeugbauer Embraer streicht wegen Coronakrise noch mehr Jobs

Wie Boeing und Airbus streicht auch der brasilianische Flugzeugbauer Embraer wegen der Coronakrise zahlreiche Arbeitsplätze. Nachdem etwa 1600 Beschäftigte in Brasilien den Konzern im Rahmen von Abfindungsprogrammen bereits verlassen haben, will Embraer die weltweite Belegschaft um weitere 4,5 Prozent verkleinern, wie das Unternehmen am Donnerstag in São José dos Campos mitteilte.