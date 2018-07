Flugzeugbauer: Neues Unternehmen von Embraer und Boeing

Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer und der größere US-Konkurrent Boeing schließen ein Bündnis in der zivilen Luftfahrt. Beide Unternehmen haben sich grundsätzlich auf die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens im Wert von 4,75 Milliarden US-Dollar (4,1 Mrd Euro) geeinigt, wie sie in Chicago und Sao Paulo mitteilten. Dieses bestehe aus dem zivilen Flugzeug- und Servicegeschäft von Embraer und aus zivilen Entwicklungs-, Produktions-, Marketing- und Lifecycle-Serviceaktivitäten von Boeing. Der weltgrößte Flugzeughersteller aus den USA soll mit 80 Prozent die Mehrheit an dem Joint Venture halten.