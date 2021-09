Flugzeugbauer US-Fluggesellschaft Breeze bestellt 20 Airbus A220

Die junge US-Fluggesellschaft Breeze hat ihre Bestellungen bei Airbus um 20 Mittelstreckenjets vom Typ A220 aufgestockt. Damit summieren sich die Aufträge der Airline auf 80 Maschinen in der Version A220-300, wie der Flugzeugbauer am Montag mitteilte. Gebaut werden die Maschinen im Airbus-Werk in Mobile im US-Bundesstaat Alabama.