Flugzeugbauer: US-Luftfahrtbehörde will Boeing-Fertigung untersuchen

Gut ein Jahr nach dem ersten Absturz einer Boeing 737 Max gerät der US-Flugzeughersteller immer mehr in Bedrängnis. Die US-Luftfahrtbehörde FAA kündigte am Mittwoch Untersuchungen der Fertigung bei dem Airbus-Rivalen an, nachdem ein ehemalige Boeing-Manager scharfe Kritik an den Produktionsabläufen geübt hatte. „Ich habe eine Fabrik im Chaos erlebt“, sagte der Manager, Ed Pierson, bei einer Anhörung vor US-Abgeordneten.