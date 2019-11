Flugzeugentwicklung Airbus will mit KI-gestütztem Design wirtschaftlicher werden

Sollte das Bauteil in den A320-Flugzeugen zum Einsatz kommen, könne damit fast eine halbe Million Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden, hieß es in einer Mitteilung von Airbus und Autodesk. „Der Prozess und die Technologie haben sich so weiterentwickelt, dass wir nun eine große Stückzahl zu deutlich geringeren Kosten herstellen können“, sagte Airbus-Designer Bastian Schäfer. Die Methode des generativen Designs soll demnach auch beim geplanten Bau einer neuen Produktionsstätte für die Montage von Triebwerken in Hamburg zum Einsatz kommen.