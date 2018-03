Flugzeughersteller: Airbus erwägt Großbritannien wegen Brexit zu verlassen

Airbus könnte Großbritannien verlassen, sollte die Regierung nicht bald konkrete Aussagen zum Brexit treffen, berichtet die britische Zeitung „The Guardian“ am Montag. Die stellvertretende Großbritannien-Chefin Katherine Bennett sagte: „Es wäre sehr teuer für uns und eine Last, die wir nicht hinnehmen wollen. Wir bevorzugen Großbritannien als Heimatland für Airbus. Aber wir benötigen bestimmt Produktionsbedingungen, um effizient zu sein. Wir wollen keine zusätzlichen Kosten für unser Geschäft in Großbritannien. Was dazu führen könnte, dass Airbus in Zukunft anders über den Standort in Großbritannien denkt.“