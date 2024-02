Flugzeughersteller: Airbus steigert die Produktion – und erhöht die Dividende

Der europäische Flugzeugbauer Airbus will die Produktion und den Gewinn im laufenden Jahr steigern. Rund 800 Verkehrsflugzeuge sollten 2024 ausgeliefert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Toulouse mit. Das wären 65 Maschinen mehr als im vergangenen Jahr, in dem Airbus das selbst gesteckte Ziel trotz anhaltender Probleme in der Lieferkette um 15 Maschinen übertraf. Vorstandschef Guillaume Faury sprach von einer „bedeutenden Leistung vor dem Hintergrund der Komplexität des Betriebs“.