Dazu sorgen die Jets nur in einem geringen Umfang für Mehrkosten. Weil bei den Motorenproblemen am Ende Airbus in der Verantwortung war, musste der Konzern die Fluglinien entschädigen, wenn die ihre bestellten Flieger später bekamen als vereinbart. Diesmal jedoch sind es die Airlines und Flugzeugfinanzierer, die eine Auslieferung verhindern: Da sie für die Maschinen nach einer Anzahlung von in der Regel zehn Prozent des Kaufpreises weiteres Geld nach Baufortschritt zahlen müssen, hat Airbus bis zur Auslieferung mindestens die Hälfte der vereinbarten Summe auf dem Konto. Airbus hat bereits einigen Linien gegenüber mit Klagen oder Zwangsmaßnahmen gedroht – und schreckte dabei sogar vor einem Rechtsstreit mit Großabnehmer Qatar Airways nicht zurück. „Die finanzielle Last ist darum kein entscheidendes Problem für uns“, so ein Airbus-Mitarbeiter.