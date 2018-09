Flugzeughersteller Harter Brexit kostet Airbus mindestens eine halbe Milliarde Euro

Der Flugzeughersteller Airbus erwartet gewaltige Mehrkosten wegen der Vorsorge für den Brexit. „Laut internen Berechnungen liegen die Kosten bei mindestens einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag“, erklärte ein Kenner des Unternehmens gegenüber der WirtschaftsWoche. Airbus bestätigt höhere Ausgaben, will sich aber zu konkreten Zahlen nicht äußern. Zu Buche schlagen vor allem höhere Lagerkosten. Um die Produktion auch für einen harten Brexit zu sichern, will Airbus bis Ende März so viele Flugzeugteile einlagern, dass seine Fabriken auf dem europäischen Festland, den USA und China auch ohne Lieferungen britischer Werke arbeiten können.