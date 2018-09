Flugzeugmarkt Boeing schraubt Prognose für China nach oben

11. September 2018 , aktualisiert 11. September 2018, 09:28 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Boeing hebt seine China-Prognose kräftig an. In den kommenden 20 Jahren will der Flugzeugbauer 7690 neue Maschinen in die Volksrepublik liefern.