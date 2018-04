Folge von US-Sanktionen: Russischer Alu-Riese Rusal muss seine Exporte stoppen

Die Sanktionen verbieten US-Bürgern jegliche Geschäftskontakte mit Deripaska und seinen Firmen. Auch ausländischen Bürgern und Unternehmen drohen Sanktionen, wenn sie größere Geschäfte weiterführen. Die an der Börse gelistete Rusal verlor daraufhin massiv an Wert. Inzwischen ist das Unternehmen nur noch rund 2,7 Milliarden Dollar wert, das entspricht rund einem Achtel der Bewertung beim IPO 2010 in Hongkong.