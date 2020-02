Folgen der Ausnahmesituation in China Coronavirus: Solardächer dürften teurer werden

Auch wegen des von der EU-Kommission angekündigten „Green Deal“ herrscht Hoffnung auf einen neuen Boom der Solarindustrie in Europa. Die EU plant einen stärkeren Klimaschutz in Europa. Anfang März will die EU-Kommission dazu eine Industriestrategie veröffentlichen. Forschungsinstitute und Industrieverbände der Solarindustrie in Europa hatten in einem Brief die EU-Kommission aufgefordert, auch eine Industriestrategie für die Photovoltaik in Europa aufzustellen, die die europäische Solarindustrie als strategische Wertschöpfungskette anerkennt. Dabei hofft die Branche auch auf von der EU geförderte Großprojekte für Photovoltaik. Europa sei in der Solartechnologie immer noch technologisch führend, aber um diese Position zu halten und nicht von Importen abhängig zu werden, müsste die Solarzellenproduktion in Europa wiederaufgebaut werden, sagte Andreas Bett, Direktor des Freiburger Forschungsinstituts Fraunhofer ISE. Eine Photovoltaik-Produktion im großen Maßstab sei auch in Europa wettbewerbsfähig und wirtschaftlich möglich.