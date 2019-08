Folgen des Handelskriegs Kuka-Gewinn halbiert sich im zweiten Quartal

„Die abgeschwächte Konjunktur, der Handelsstreit zwischen USA und China, sowie der Brexit verunsichern unser Umfeld“, sagte Vorstandschef Peter Mohnen. „Unsere Kunden werden in ihrem Investitionsverhalten zurückhaltender.“ Die Probleme will Kuka mit einem Sparprogramm in den Griff bekommen, das der Roboterhersteller zu Jahresbeginn auf den Weg brachte. Dazu zählt ein Personalabbau von 350 Mitarbeitern am Standort Augsburg. Seit Jahresbeginn sei man gut vorangekommen, sagte Mohnen. In der zweiten Jahreshälfte sei jedoch „noch einiges zu meistern“.