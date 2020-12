Folgen des Lockdowns: Conti, VW, Bosch: Autoindustrie kämpft mit Engpässen bei Computerchips

Conti erklärte, obwohl die Halbleiterhersteller wegen der unerwarteten Nachfrage bereits ihre Kapazitäten erweitert hätten, würden die zusätzlichen Volumen aufgrund der Vorlaufzeiten in der Industrie erst in sechs bis neun Monaten zur Verfügung stehen. Daher sei auch im kommenden Jahr mit Lieferengpässe zu rechnen. Der Dax-Konzern aus Hannover stehe in engem Austausch mit seinen Kunden, um Lösungen zu finden. Auch die VW-Tochter in China sucht derzeit zusammen mit der Konzernzentrale in Wolfsburg und Lieferanten nach Auswegen.