Folgen von Chemnitz Siemens-Chef Kaeser fürchtet um Deutschlands Image

Chemnitz kommt nach dem Mord an einem 35-Jährigen nicht zur Ruhe: Am Samstag schlossen sich der AfD-Demonstration auch das ausländerfeindliche Bündnis Pegida sowie die rechtspopulistische Bürgerbewegung Pro Chemnitz an. Später kam es zu Tumulten, bei denen unter anderem Medienvertreter angegriffen wurden.

dpa

Bild: