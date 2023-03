Forschung: Bayer plant 2023 eine Milliarde Dollar für Pharmaforschung in USA

Bayer will in diesem Jahr eine Milliarde Dollar für die Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente in den USA ausgeben. Bis Ende dieses Jahrzehnts wolle das Unternehmen so seinen Umsatz in den USA verdoppeln, sagte der Leiter des Pharmageschäfts von Bayer in Nord- und Südamerika, Sebastian Guth, der Nachrichtenagentur Reuters.