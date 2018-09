„Forums Startup Chemie“ Chemiebranche will mit neuem Bündnis Start-ups fördern

Frankfurt, BerlinDie deutsche Chemieindustrie will Gründer in der Branche mit einem neuem Bündnis fördern. So sollen mehr Start-ups wissenschaftliche Erkenntnisse oder Ideen für Wirkstoffe rasch in Chemieprodukte umsetzen. Eine Initiative dafür haben die Gesellschaft Deutscher Chemiker, der Branchenverband VCI, der Bundesverband Deutsche Startups, das Business Angels Netzwerk Deutschland, der High-Tech Gründerfonds und die Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie ins Leben gerufen.