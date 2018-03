Französischer Autobauer: Deutscher hat im Rennen um Renault-Vizeposten das Nachsehen

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass der frühere BMW-Manager das Unternehmen verlassen wird. Damit ist der Weg für seinen französischen Rivalen Thierry Bollore frei, Vizechef von Renault zu werden und schließlich den jetzigen Konzernlenker Carlos Ghosn zu beerben. Die französische Regierung hatte in dieser Woche erklärt, die Kandidatur Bollores zu unterstützen. Er und Müller fingen beide 2012 bei ihrem jetzigen Arbeitgeber an.