Fresenius Medical Care FMC übertrifft Ergebnisprognose und will 2024 noch stärker zulegen

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care will nach der Entflechtung vom Mutterkonzern Fresenius operativ deutlich zulegen. „2024 wird ein Jahr mit beschleunigtem, profitablem Wachstum“, kündigte Vorstandschefin Helen Giza am Dienstag an. Im vergangenen Jahr habe FMC Fortschritte beim Turnaround gemacht, die Rechtsform geändert und den Umbau des Portfolios durch Verkäufe von Geschäftsbereichen vorangetrieben. 2024 erwartet der Konzern nun ein währungsbereinigtes Umsatzplus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich sowie einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich.