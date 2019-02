 Fresenius Medical Care: US-Wettbewerbshüter geben Übernahme von NxStage frei

FMC will mit dem Zukauf in den USA sein Geschäft mit der Blutwäsche zu Hause ausbauen. NxStage Medical stellt Dialysegeräte für die eigenen vier Wände her. NxStage, dessen Konzernsitz nahe der US-Zentrale von Fresenius Medical Care bei Boston liegt, wurde 1998 gegründet und beschäftigt weltweit rund 3800 Mitarbeiter. 2017 erzielte NxStage einen Umsatz von 394 Millionen Dollar.