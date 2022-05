Fresenius Medical Care Wie Deutschlands nächste Dax-Chefin tickt

Die künftige FMC-Chefin ist die Tochter des ehemaligen Thyssen-Chefs Heinz Kriwet. Zu Hause am Abendbrottisch sei jedoch nicht viel über das Unternehmen gesprochen worden, erzählte sie vor einigen Monaten im WirtschaftsWoche-Podcast „Chefgespräch“: „Mein Vater war bescheiden und hat sich nicht so wichtig genommen.“ Als viertes von fünf Geschwistern habe sie früh gelernt, sich durchzusetzen. Als junge Frau engagierte sie sich in einem SOS Kinderdorf in Burundi. Sie wollte Entwicklungshelferin werden. Aber das Studium war ihr dann doch zu technisch. Also sattelte sie um auf Betriebswirtschaft, machte ihren Abschluss in St. Gallen.



Hören Sie hier den ganzen Podcast mit der bisherigen BSH-Hausgeräte-Chefin Kriwet: „Ich wurde viel unterstützt, auch von weißen deutschen Männern“



Mittlerweile kann sie eine ganze Reihe von Arbeitgebern vorweisen: Boston Consulting Group (BCG) , Daimler, Linde, Dräger, Philips und zuletzt Bosch Siemens Hausgeräte (BSH). Bei BCG leitete sie Beratungsprojekte im Gesundheitsbereich. Bei Dräger und Philips konnte sie bereits Erfahrungen in der Medizintechnik sammeln – was sie für ihren künftigen Arbeitgeber FMC interessant macht. Zu BSH war sie erst im Juli 2020 gekommen. Keine zwei Jahre später ist sie schon wieder weg, was intern für einige Verärgerung gesorgt haben soll. Erst vor wenigen Wochen präsentierte sie dort einen Rekordumsatz von 15,6 Milliarden Euro. Zumindest vordergründig klingt das nach einem Erfolg – Kriwet dürfte jedoch zugute gekommen sein, dass die Verbraucher während der Corona-Pandemie ihre Haushalte neu aus- und aufgerüstet haben. BSH lieferte dazu die passenden Küchenmaschinen und Kochfelder.