Fresenius „Wir sind vorsätzlich getäuscht und betrogen worden“

Ende 2017 erhielt Fresenius anonyme Hinweise zu Akorn, nach meiner Kenntnis am 5. Oktober sowie am 2. November. Darin ging es um die Manipulation von Zulassungsdaten für künftige Akorn-Produkte. Sie selbst sprachen von einer „vielversprechenden Pipeline an neuen Medikamenten, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen werden“. Warum? Wie passt das zusammen? Wenn Daten sich als gefälscht erweisen, bekommen Sie auch die entsprechenden Zulassungen nicht, zumindest nicht so schnell.

Anonyme Hinweise sind nichts Ungewöhnliches, gerade bei Übernahmen nicht. Häufig stellt sich heraus, dass da nichts dran ist. Aber natürlich gehen wir solchen Vorwürfen nach – auch bei Akorn. So lange wir keine Belege hatten, dass die Vorwürfe berechtigt sind, standen wir zu Akorn und den Möglichkeiten, die wir in der Übernahme gesehen hatten. Bei uns zählen nicht Vermutungen, sondern die Fakten.