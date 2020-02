Zur Zeit wird in Deutschland stark über die Rolle der deutschen Wirtschaft bei der Durchsetzung von Nachhaltigkeitszielen und Menschenrechten im Außenhandel beziehungsweise bei ausländischen Direktinvestitionen diskutiert. Aus Sicht der Gesellschaft ist es unzweifelhaft zentral, dass der Beitrag der Wirtschaft in der Gesellschaft (im In- und Ausland) mit den Menschenrechten und anderen Zielen nachhaltiger Entwicklung in Einklang zu bringen ist. Dies ist auf nationaler Ebene auf verschiedene Weise sichergestellt, und wurde durch die Abfassung des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) im Dezember 2016 noch einmal untermauert.